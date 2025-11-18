Barilla inaugura BITE il nuovo centro di ricerca e sviluppo | qui si progetterà il cibo del futuro

Oggi, martedì 18 novembre, Barilla ha inaugurato BITE (Barilla Innovation & Technology Experience), il nuovo Innovation Center del gruppo alimentare. La struttura sorge a Parma, proprio accanto al molino, al pastificio e agli uffici aziendali. Si tratta di un centro all’avanguardia, che si sviluppa su una superficie di quasi 14mila metri quadri (l’equivalente di due campi da calcio): qui, pasta, sughi e prodotti da forno diventeranno territorio di esplorazione, tra ricerca e tecnologia. Per Barilla, BITE rappresenta l’ investimento più significativo nell’innovazione alimentare degli ultimi anni: oltre 20 milioni di euro, a cui si aggiungeranno circa 2 milioni all’anno in spesa per progetti specifici di upgrading sugli impianti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Barilla inaugura BITE, il nuovo centro di ricerca e sviluppo: qui si progetterà il cibo del futuro

