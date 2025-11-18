BARBARA D’URSO NELLE DOMANDE DE L’EREDITÀ | FRA LE STELLE DELLA TELEVISIONE

Barbara d’Urso è ormai un volto di Rai1 e non “solo” una delle concorrenti di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai1 dove quando balla la curva vola. La d’Urso sui social ha condiviso il post di BubinoBlog che ha certificato il sorpasso su Canale 5. Lo share è salito al 30%, portando Ballando a superare Tu Sì Que Vales durante il “blocco d’Urso”. Mentre si attende di vederla ospite dalla collega e amica Mara Venier a Domenica In – l’ospitata è prevista entro la finale di Ballando – Barbara è stata protagonista di una domanda a L’Eredità. Il seguitissimo e longevo game show condotto da Marco Liorni, che con Barbara ha condiviso alcune edizioni del Grande Fratello quando il reality fermava l’Italia, le ha dedicato un quesito. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BARBARA D’URSO NELLE DOMANDE DE L’EREDITÀ: “FRA LE STELLE DELLA TELEVISIONE”

News recenti che potrebbero piacerti

Barbara D’Urso arrabbiata dopo l’ultima esibizione a Ballando con le Stelle. La concorrente si è esibita con delle scarpe tacco 14 anziché con quelle per il ballo. Nel dietro le quinte è scoppiato ‘il caso’, ecco cosa è successo https://fanpa.ge/Dc7YS - facebook.com Vai su Facebook

Barbara D’Urso ha fatto tutto da sola. Ne ho scritto nella mia newsletter. #BallandoConLeStelle Vai su X

Barbara De Rossi, chi è: “Con mio marito Simone facevamo l’amore tutto il giorno”/ “Ho sofferto in passato” - La storia d'amore con imprenditore toscano Simone Fratini Barbara De Rossi, chi è l’attrice: la sua nuova storia ... Si legge su ilsussidiario.net

“Oggi è un altro giorno”, Barbara De Rossi: la promessa alla madre - Barbara De Rossi torna nel salotto di Oggi è un altro giorno con un cavaliere d’eccezione: il papà Gilberto. Scrive dilei.it

Barbara De Rossi, ora sto bene ma ho temuto di morire - "Stavo per andare in onda, avevo appena finito il trucco quando mi sono sentita mancare. ansa.it scrive