Bando della Regione per le imprese ricettive contributo anche al marito della Proietti per oltre 200mila euro | Tutto corretto e trasparente
Nella graduatoria delle imprese ricettive ammesse a contributo per il bando di Sviluppumbria ‘Sostegno agli investimenti delle imprese ricettive Pr-Fesr 2021-2027’, c'è anche l'hotel del marito di Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria. L'Hotel Los Angeles di Santa Maria degli Angeli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Bando Regione per imprese turistiche, 200mila euro anche al marito di Proietti: «Tutto trasparente» - C’è anche l’hotel Los Angeles di Assisi, di proprietà del marito della presidente di Regione Stefania Proietti, tra le strutture a cui Sviluppumbria ha concesso un contributo nell’ambito del bando fin ... Riporta umbria24.it
Giunta, trasparente Bando Sviluppumbria attività ricettive - 2027" in merito alle risorse per i miglioramenti utili alla riqualificazione della ricettività delle struttur ... Secondo ansa.it
