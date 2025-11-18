Bando della Regione per le imprese ricettive contributo anche al marito della Proietti per oltre 200mila euro | Tutto corretto e trasparente

Perugiatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella graduatoria delle imprese ricettive ammesse a contributo per il bando di Sviluppumbria ‘Sostegno agli investimenti delle imprese ricettive Pr-Fesr 2021-2027’, c'è anche l'hotel del marito di Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria. L'Hotel Los Angeles di Santa Maria degli Angeli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

