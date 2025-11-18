Secondo il criminologo Mariano Angioni, Paolo Adinolfi potrebbe essere una delle vittime “eccellenti” degli anni ’90. Eliminato per il suo lavoro su dossier scomodi. “ A suo tempo fu ipotizzata, pur senza prova alcuna, l’eliminazione del giudice Paolo Adinolfi in funzione dei delicati casi di cui si era occupato. Indagini legate alla criminalità organizzata, apparati statali deviati e complesse operazioni economico finanziarie ”. Così, in esclusiva per Notizie.com, il criminologo e generale dei carabinieri in pensione Mariano Angioni del comitato scientifico dell’Aicis, l’Associazione italiana criminologi per l’investigazione e la sicurezza. 🔗 Leggi su Notizie.com

Banda della Magliana, magistrati scomodi e apparati deviati: il caso Paolo Adinolfi, l'appunto di Emanuela Orlandi e le piste che nessuno volle seguire