Banconote false anche a Canicattì | è allarme fra i commercianti

Non soltanto ad Agrigento, ma anche a Canicattì. Banconote false da 20 euro soprattutto, ma anche tagli da 50, circolano nella città dell'uva Italia. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia che racconta come tanti commercianti stiano correndo ai ripari acquistando apparecchiature anti-falso. Un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Banconote false anche a Canicattì: è allarme fra i commercianti

Scopri altri approfondimenti

Ricercato per spendita di banconote false, il quarantottenne era evaso dai domiciliari ad agosto - facebook.com Vai su Facebook

Italia capitale dei falsari dell’euro: ritirate oltre 120mila banconote. I consigli di Bankitalia - I dati sono riportati da Palazzo Koch, sede di Bankitalia, in occasione della pubblicazione del report della Bce che monitora le falsificazioni. Si legge su repubblica.it

In un bunker a Napoli si producevano banconote false da 20, 50 e 100 euro: in 4 anni stampati più di 11 milioni - Una fabbrica di banconote false è stata scoperta a Napoli: i carabinieri del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria di Roma e quello di Napoli, nella mattinata odierna, hanno eseguito ordinanza ... Si legge su fanpage.it

In Italia ritirate il 20% delle banconote false: ecco come riconoscerle - I dati che arrivano dalla Bce dimostrano come la proliferazione delle banconote false sia uno dei talloni d’Achille dell’Europa e, in particolare, del nostro Paese. Secondo ilgiornale.it