Bambino di 8 anni ucciso a coltellate il cadavere della mamma trovato in mare da un sub | ipotesi omicidio-suicidio
Un bambino di 8 anni trovato senza vita in caso con il ferite di arma da taglio e il cadavere di una donna rinvenuto in mare da un sub. Terribili ritrovamenti a Torre dell'Orso,. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggo. . Un bambino di 10 anni, dopo un litigio con la mamma, ha approfittato della sua momentanea assenza, si è messo al volante e dalla scuola elementare è tornato a casa. Lì l'ha accolto il papà, decisamente confuso su cosa fosse appena accaduto. «Un - facebook.com Vai su Facebook
Bambino di 8 anni trovato morto in casa. Sul corpo segni di violenza - Una scoperta sconvolgente quella che hanno fatto i Carabinieri a Calimera, nel Salento: un bambino di 8 anni è stato ritrovato cadavere nella casa in cui abitava con la madre. Scrive rainews.it
Bambino di 8 anni morto in casa con ferite da taglio, sub trova il cadavere di una donna in mare: «Può essere la mamma» - Un bambino di 8 anni trovato senza vita in caso con il ferite di arma da taglio e il cadavere di una donna rinvenuto in mare da un sub. Riporta leggo.it
Bimbo ucciso dalla mamma, la legale del papà: “Gli diedi lo smartwatch per difendersi, nessuno ci ha ascoltato” - L'avvocata del papà del piccolo Giovanni, il bimbo ucciso dalla madre a Muggia(Trieste), ha raccontato a Fanpage ... Segnala fanpage.it