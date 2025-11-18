Bambino di 8 anni morto in casa con ferite da taglio sub trova il cadavere di una donna in mare | Può essere la mamma

Un bambino di 8 anni trovato senza vita in caso con il ferite di arma da taglio e il cadavere di una donna rinvenuto in mare da un sub. Terribili ritrovamenti a Torre dell'Orso,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bambino di 8 anni morto in casa con ferite da taglio, sub trova il cadavere di una donna in mare: «Può essere la mamma»

