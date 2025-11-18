Bambino di 8 anni morto in casa con ferite da taglio sub trova il cadavere di una donna in mare | Potrebbe essere la mamma

Terribile ritrovamento al largo di Torre dell'Orso, marina di Melendugno (Lecce), dove un subacqueo in immersione si è imbattuto nel cadavere di una donna.. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bambino di 8 anni morto in casa con ferite da taglio, sub trova il cadavere di una donna in mare: «Potrebbe essere la mamma»

Argomenti simili trattati di recente

Leggo. . Un bambino di 10 anni, dopo un litigio con la mamma, ha approfittato della sua momentanea assenza, si è messo al volante e dalla scuola elementare è tornato a casa. Lì l'ha accolto il papà, decisamente confuso su cosa fosse appena accaduto. «Un - facebook.com Vai su Facebook

Lecce, bambino di 8 anni trovato morto con ferite di arma da taglio. E un sub recupera un cadavere in mare: «Forse è la mamma» - Terribile ritrovamento al largo di Torre dell'Orso, marina di Melendugno (Lecce), dove un subacqueo in immersione si è imbattuto nel cadavere di una ... Si legge su ilmessaggero.it

Bambino di 8 anni morto in casa con ferite da taglio, sub trova il cadavere di una donna in mare: «Potrebbe essere la mamma» - Terribile ritrovamento al largo di Torre dell'Orso, marina di Melendugno (Lecce), dove un subacqueo in immersione si è ... Lo riporta msn.com

Trovato morto bimbo di 8 anni: le ricerche dopo il recupero di un cadavere in mare, forse è la madre - Terribile ritrovamento al largo di Torre dell'Orso, marina di Melendugno, dove un subacqueo in immersione si è imbattuto nel cadavere di una donna. Scrive msn.com