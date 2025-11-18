Bambina di 11 anni cade da un pony a Bairo trasportata in ospedale
Un incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 18 novembre 2025, in un maneggio di Bairo. Una ragazzina di 11 anni è caduta da un pony su cui si stava esercitando, riportando un trauma cranico e uno toracico. È stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Regina Margherita, dove è stata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Una bambina di due anni è morta poche ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale dove era stata portata per problemi respiratori #Italia - facebook.com Vai su Facebook
Cade dal pony a Bairo, paura per una bambina di 11 anni - Momenti di forte tensione, nel pomeriggio di martedì 18 novembre a Bairo, per una bambina di 11 anni caduta da un pony durante un’attività a cavallo. Da giornalelavoce.it
Bambina di 11 anni cade da un pony a Bairo, trasportata in ospedale - Una ragazzina di 11 anni è caduta da un pony su cui si stava esercitando, riportando un trauma cranic ... torinotoday.it scrive
Bambina di 12 anni cade nel vuoto a scuola e muore - Una tragedia ha scosso nella mattinata la comunità di Marcianise, in provincia di Caserta. ilfattovesuviano.it scrive