Bambina di 11 anni cade da un pony a Bairo trasportata in ospedale

18 nov 2025

Un incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 18 novembre 2025, in un maneggio di Bairo. Una ragazzina di 11 anni è caduta da un pony su cui si stava esercitando, riportando un trauma cranico e uno toracico. È stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Regina Margherita, dove è stata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

