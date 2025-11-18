Balzarini rivela | David e Vlahovic non al meglio? C’è un’ipotesi di un giocatore come falso nueve Di chi si tratta

Balzarini svela un’ipotesi in vista del match contro la Fiorentina: David e Vlahovic sono affaticati, spunta l’opzione Yildiz falso nueve. L’infortunio di Dusan Vlahovic (sovraccarico agli adduttori) sta costringendo Luciano Spalletti a studiare un Piano B complesso per la sfida di campionato contro la Fiorentina di sabato. Il centravanti serbo non è al meglio, e la sua partecipazione alla gara è in forte dubbio. Secondo il giornalista Gianni Balzarini, intervenuto sul suo canale YouTube, l’unica soluzione semplice per l’attacco non è scontata, e la Juventus è costretta a valutare diverse ipotesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balzarini rivela: «David e Vlahovic non al meglio? C’è un’ipotesi di un giocatore come falso nueve». Di chi si tratta

