Avvolgente e sofisticato il vestito da sfoggiare alla prossima cena di lavoro unisce pois velluto a coste e stivali Per look professionali ad alto tasso di glamour
S celte strategiche. La stagione fredda è costellata di inviti, occasioni speciali e impegni improrogabili per cui occorre farsi trovare preparate. Soprattutto dal punto di vista stilistico. In questo senso, allora, non è mai troppo presto per iniziare a pensare al vestito per la cena aziendale. Vestiti invernali: 5 modelli di tendenza per 5 fisici diversi X Nell’ Inverno 2025, infatti, l’outfit adatto per una serata con capi e colleghi si scopre tanto professionale quanto sofisticato e femminile. Il solito tubino, non a caso, lascia il posto ad una creazione più interessante e ricercata, ma non meno formale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
