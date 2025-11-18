Avvistato vivo il mesoplodonte di Nishiwaki rarissimo cetaceo dal dente di ginkgo | è la prima volta

Al largo della Baja California, in Messico, i ricercatori hanno visto per la prima volta esemplari vivi di mesoplodonte di Nishiwaki, un cetaceo che in precedenza era conosciuto solo per animali spiaggiati. Tra le caratteristiche dell'elusivo e rarissimo mammifero marino, uno zifide, la presenza di un dente con la forma della foglia di ginkgo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

