Aviaria aumentano i focolai al Nord Aziende agricole sequestrate e smaltimento di uova nel Varesotto abbattimenti nell’Alto Mantovano

Nel Nord Italia i focolai di influenza aviaria, del tipo H5N1, continuano ad aumentare. Dopo i casi nelle province di Forlì, Alessandria, Udine e Verona e quelli in Lombardia dove, a fine ottobre, in pochi giorni sono stati individuati tre focolai, nel Cremonese, nel Lodigiano (a Zelo Buon Persico) e nel Bresciano e dove si erano dovuti abbattere tacchini e fagiani, c’è molta apprensione in queste ore nelle province di Varese e Mantova. Sono risultati positivi al virus i tamponi, analizzati dall’ Istituto zooprofilattico sperimentale di Brescia, provenienti da un allevamento di galline ovaiole, non distante da Busto Arsizio dove, come prevede la legge, è stato a vviato lo smaltimento di uova, mangimi e animali morti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aviaria, aumentano i focolai al Nord. Aziende agricole sequestrate e smaltimento di uova nel Varesotto, abbattimenti nell’Alto Mantovano

