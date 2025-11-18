Avellino Lucia Fortini a confronto con i cittadini su scuola e futuro | Abbiamo lavorato instancabilmente per risanare il bilancio regionale

Avellinotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino - Oggi, presso il Circolo della Stampa di Corso Vittorio Emanuele, si è svolto un incontro pubblico con Lucia Fortini, candidata del movimento “Passione Viva”, che ha avuto come tema centrale il futuro dell'istruzione, delle politiche sociali e delle opportunità per i giovani in Irpinia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Regionali Campania, ad Avellino il “santino” di Lucia Fortini sull'account della scuola: «Intervenga Valditara» - «Campagna elettorale con un mio santino sull'account di una scuola? Secondo ilmattino.it

Avellino, Lucia Fortini: «Campagna elettorale con un mio santino? Farò verifiche» - L’assessore regionale alla Scuola commenta a margine della ... Da ilmattino.it

avellino lucia fortini confrontoIntervista a Lucia Fortini: 'Occorre un ragionamento integrato per le borse di studio' - Quando gli affitti diventano inaccessibili e gli alloggi si trasformano in locazioni brevi, c'è il rischio che la ... Da it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Avellino Lucia Fortini Confronto