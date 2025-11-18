Avellino drone lancia droga sui tetti del carcere | l’allarme SAPPE sulla sicurezza penitenziaria

Questa mattina, nel carcere di Avellino, la Polizia Penitenziaria ha recuperato circa 750 grammi di droga probabilmente introdotta da un drone individuato sui tetti. L’intervento degli agenti ha impedito il rifornimento del mercato interno della droga.Il SAPPE, attraverso il vice segretario. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

