Avellino difesa in emergenza | valutazioni su Simic

Tempo di lettura: 2 minuti La settimana dell’ Avellino si apre con un punto interrogativo pesante: le condizioni di Lorenco Simic. Il centrale croato, alle prese con un fastidio muscolare rimediato nell’ultima uscita, sarà valutato con cautela dallo staff medico. Nessuna forzatura e nessuna corsa contro il tempo: l’obiettivo è preservare il giocatore, evitando ricadute che potrebbero pesare sul prosieguo della stagione. Per Raffaele Biancolino non è una buona notizia, ma nemmeno un allarme rosso. Il reparto difensivo offre infatti alternative credibili, e tra queste la più immediata risponde al nome di Patrick Enrici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino, difesa in emergenza: valutazioni su Simic

