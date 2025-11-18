Autonomia | Calderoli e Zaia firmano pre-intesa sulle prime quattro materie

È stata firmata poco fa a Palazzo Balbi a Venezia dal ministro Roberto Calderoli e dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, la pre-intesa sulle prime quattro materie concernenti l'autonomia differenziata. Le materie riguardano la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa e il coordinamento di finanza pubblica della sanità. Tra oggi e domani il ministro Calderoli ha annunciato le firme anche di Lombardia, Piemonte e Liguria. Zaia ha voluto ricordare al ministro che la penna usata per la firma "è sempre la stessa, quella usata per l'indizione del referendum dell'ottobre 2017". 🔗 Leggi su Iltempo.it

