Autobus pieno di studenti si schianta contro un’auto e finisce in un fosso Paura nel Veneziano | autista e ragazzi feriti – Il video

Un autobus con a bordo una ventina di studenti di Portogruaro, in provincia di Venezia, è uscito di strada dopo un violento scontro con un’auto lungo una strada provinciale di Sesto al Reghena (Pordenone). Il bus è finito nel fossato laterale, rimanendo pericolosamente in bilico subito oltre la carreggiata. L’autista è rimasto ferito in modo lieve ed è stato soccorso e trasferito in ambulanza al pronto soccorso per accertamenti. Ad avere la peggio è stata la donna alla guida della macchina coinvolta nello scontro. Stabilizzata dal personale dell’automedica, è stata elitrasportata in ospedale in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Open.online

