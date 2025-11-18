Autobus impazzito travolge decine di auto e moto | l’autista non riesce a frenare L’incidente da brividi ripreso dalle telecamere interne

L’autobus procede dritto poi, a un certo punto, davanti a una coda dovuta al traffico, l’autista sembra perdere il controllo del mezzo, non riesce a frenare e colpisce una dietro l’altra decine di auto e moto. È quanto accaduto in un maxi incidente avvenuto in Brasile e diventato virale sul web. Nelle immagini che circolano, riprese dalle telecamere di sicurezza del bus stesso, il bus sembra quasi impazzito. Una dopo l’altra colpisce diverse auto, circa 16 veicoli, fino a schiantarsi contro un cancello, tra le urla dei passeggeri. Come riporta la Cnn Brasile, con ogni probabilità, l’incidente è stato causato da un guasto all’impianto frenante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

