Auto sbanda e finisce nel fosso | donna intrappolata nell’abitacolo

È rimasta intrappolata nell’abitacolo della sua auto fino all’arrivo dei vigili del fuoco di Chiari e Orzinuovi. Una volta liberata, la donna è stata affidata ai sanitari del 118: sotto shock e dolorante, ma fortunatamente praticamente incolume.L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Auto sbanda e finisce nel fossato: paura per 2 giovani. Traffico in tilt https://ebx.sh/g4hqI3 - facebook.com Vai su Facebook

Cesena, pneumatici usurati: sbanda e si ribalta con l’auto, 29enne miracolato e illeso Vai su X

Auto sbanda e finisce nel fosso: donna intrappolata nell’abitacolo - È rimasta intrappolata nell’abitacolo della sua auto fino all’arrivo dei vigili del fuoco di Chiari e Orzinuovi. Secondo bresciatoday.it

Bus con 20 studenti finisce in un fosso - Un bus, con a bordo 20 studenti di rientro da alcuni istituti scolastici di Portogruaro, è finito nel fossato laterale dopo un violento impatto con un'auto, a Sesto al Reghena, Pordenone. Scrive rainews.it

Bus con studenti nel fosso dopo lo scontro con un'auto. Grave la donna alla guida dell'auto - Il bus aveva a bordo diversi studenti, di rientro da alcuni istituti scolastici di Portogruaro (Venezia) ... Come scrive msn.com