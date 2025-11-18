Auto precipita in via Croce il Codacons | Subito barriere new jersey in calcestruzzo

Dopo l'incidente di ieri sera in via Croce, il Codacons Campania, tramite il presidente del Matteo Marchetti, esprime “forte preoccupazione per l’inadeguatezza delle attuali protezioni presenti lungo il tratto, un’arteria strategica per la mobilità tra Salerno e la Costiera Amalfitana”.Le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

L'auto che precipita nel vuoto dopo aver sfondato una ringhiera, il salvataggio dei Vigili del Fuoco che dopo ore di lavoro riescono a soccorrere il conducente e a portarlo in sicurezza- Video - facebook.com Vai su Facebook

"La mia auto presa a cornate": il racconto del cacciatore miracolato Vai su X

Auto precipita da via Benedetto Croce, tra Salerno e Vietri sul Mare: soccorso un uomo di 50 anni - Nella serata di lunedì 17 novembre lungo via Benedetto Croce, la strada panoramica che collega Salerno a Vietri sul Mare, un’auto è precipitata nel vuoto dopo aver sfondato una ringhiera, finendo nell ... Secondo ilvescovado.it

Salerno, auto sfonda la ringhiera e precipita: soccorsi per recuperare un ferito - Un'automobile ha sfondato la ringhiera in via Benedetto Croce a Salerno ed è precipitata giù. rainews.it scrive

Auto sfonda la ringhiera e precipita - Momenti di grande tensione nella serata di ieri a Salerno, lungo via Benedetto Croce. Scrive ilfattovesuviano.it