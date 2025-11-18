Auto precipita in via Croce il Codacons | Subito barriere new jersey in calcestruzzo

Salernotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'incidente di ieri sera in via Croce, il Codacons Campania, tramite il presidente del Matteo Marchetti, esprime “forte preoccupazione per l’inadeguatezza delle attuali protezioni presenti lungo il tratto, un’arteria strategica per la mobilità tra Salerno e la Costiera Amalfitana”.Le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

