Auto piomba nel giardino di una casa e ' atterra' su un albero | paura per un ragazzo

Bresciatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di paura a Lumezzane nella tarda mattinata di ieri, lunedì 17 novembre, quando un’auto fuori controllo ha terminato la sua corsa nel giardino di un’abitazione. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 in via Padre Massimiliano Kolbe, nel cuore della frazione di Gazzolo.Secondo una prima. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

