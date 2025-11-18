Auto piomba nel giardino di una casa e ' atterra' su un albero | paura per un ragazzo
Attimi di paura a Lumezzane nella tarda mattinata di ieri, lunedì 17 novembre, quando un’auto fuori controllo ha terminato la sua corsa nel giardino di un’abitazione. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 in via Padre Massimiliano Kolbe, nel cuore della frazione di Gazzolo.Secondo una prima. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Schianto sulla Statale, volo choc con l’auto: piomba nel sottopasso e resta in trappola - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Venaria Reale: auto piomba sulle vetture parcheggiate, conducente in ospedale ift.tt/fhlIA81 Vai su X
Auto piomba nel giardino di una casa e 'atterra' su un albero: paura per un ragazzo - Attimi di paura a Lumezzane nella tarda mattinata di ieri, lunedì 17 novembre, quando un’auto fuori controllo ha terminato la sua corsa nel giardino di un’abitazione. Segnala bresciatoday.it
Con l’auto sfonda la recinzione e piomba nel giardino di una casa: è grave - Restano gravi, ma stabili, le condizioni del 44enne coinvolto in un violento incidente avvenuto nella serata di domenica 16 novembre. Come scrive bresciatoday.it
Auto fuori strada piomba nel giardino di una casa: due feriti e strada chiusa - Sbanda con l'automobile e vola nel giardino di un'abitazione: due persone ferite a Portogruaro. Da ilgazzettino.it