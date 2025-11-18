Auto in piazza Saffi la Lega lancia la raccolta firme anche online Poi un confronto pubblico

Al via anche online la raccolta firme della Lega per sostenere la proposta di riaprire un solo lato di piazza Saffi davanti alla Camera di Commercio, con uscita in Largo Famiglia De Calboli e prosecuzione in via Giorgio Regnoli, oltre alla creazione di alcuni parcheggi a disco orario per chi deve. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Altre letture consigliate

*Sarno, auto prende fuoco in piazza Marconi* ? Indagano i carabinieri Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #auto #sarno #marconi #indagano #fuoco #piazza #posto #caschi #rossi #locale #distaccamento #lavorato - facebook.com Vai su Facebook

Auto in piazza. No da Forza Italia: "Sono anti-storiche e anti-economiche" - Il forlivese Joseph Catalano è responsabile del commercio per gli azzurri a livello regionale: boccia la proposta della Lega "Meglio fondi per i negozi, più autobus e controlli. Lo riporta msn.com

Forlì, Forza Italia boccia le auto in centro - «Consentire l’accesso delle auto in una parte di piazza Saffi contraddice le indicazioni del Pums che tutta la maggioranza ha approvato nel primo ... Secondo corriereromagna.it

Forlì, Catalano sulle auto in piazza: “Tentativo di rilanciare il centro” - Marco Catalano, consigliere comunale e provinciale del Carroccio, ha incontrato lunedì il ... Segnala corriereromagna.it