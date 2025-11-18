Auto fuori strada e 37enne ricoverato a Villa Sofia dopo l' incidente stradale

Agrigentonotizie.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trentasettenne ricoverato, in prognosi riservata, all'ospedale Villa Sofia di Palermo dove è stato trasferito con elisoccorso. È questo l'esito dell'incidente stradale verificatosi ieri notte lungo la strada di Ponente a Lampedusa. L'uomo era al volante della sua Fiat Punto che, per cause ancora. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

