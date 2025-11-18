Auto finisce in un canale e dal bagagliaio spunta una mazza da baseball una denuncia

Una mazza da baseball in legno nascosta nel bagagliaio dell’auto coinvolta in un incidente: è quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Locale, intervenuti nella tarda serata del 16 novembre nel tratto piacentino della strada provinciale 587 R di Cortemaggiore.La pattuglia è giunta sul posto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

