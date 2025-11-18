Auto cade in mare nel porto di Bari | conducente in salvo sul tetto del veicolo

Un uomo è stato tratto in salvo, nelle acque del porto di Bari, dopo essere caduto in mare con la sua auto.L'episodio si è verificato nella serata di martedì 18. Da ricostruire la dinamica della caduta in mare della vettura. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e personale della Capitaneria. 🔗 Leggi su Baritoday.it

