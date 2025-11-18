Austria corpi di madre e figlia di 10 anni trovati in congelatore | due arresti

Dopo 16 mesi di indagini, la polizia austriaca ha chiarito la scomparsa di una donna di 34 anni e della sua bambina di 10 anni. I corpi delle due sono stati rinvenuti venerdì all’interno di un congelatore in un appartamento di Innsbruck. Due uomini sono in custodia cautelare, ha riferito la polizia. Le indagini. Le indagini, condotte dalla polizia criminale del Tirolo sotto la direzione della Procura di Innsbruck, erano partite dal sospetto di duplice omicidio. A segnalare la scomparsa era stato un cugino della donna residente in Germania. Un collega 55enne della vittima, con cui la donna aveva un rapporto personale, aveva riferito agli investigatori che lei e la figlia erano partite per un lungo viaggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Argomenti simili trattati di recente

Volontariato col Corpo Europeo di Solidarietà in Austria. Tanti progetti per tutti gli interessi Sono quattro i progetti del Corpo Europeo di Solidarietà che prenderanno il via a maggio 2026 in Austria con l’organizzazione partner di InformaGiovani Grenzelos per - facebook.com Vai su Facebook

Al via la possibilità di poter partecipare al Corpo europeo di Solidarietà in #Austria. @AgenziaGioventu eurokomonline.eu/index.php/stud… Vai su X

Austria, corpi di madre e figlia di 10 anni trovati in congelatore: due arresti - Dopo 16 mesi di indagini, la polizia austriaca ha chiarito la scomparsa di una donna di 34 anni e della sua bambina di 10 anni. Secondo msn.com

Madre e figlia di 10 anni trovate morte nel congelatore, orrore a Innsbruck. Erano scomparse da luglio 2024 - Per il presunto duplice omicidio sono in carcere da giugno due fratelli di 55 e 53 anni ... Si legge su quotidiano.net

Scomparse da un anno, madre e figlia di 10 anni trovate morte in casa nel Tirolo: erano nel congelatore. Orrore a Innsbruck - I corpi di una donna siriana di 34 anni e di sua figlia di 10, scomparse dal luglio dello scorso anno, sono stati trovati senza vita questa ... affaritaliani.it scrive