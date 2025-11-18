Aumentano le giornate lavorative di trattoristi e forestali

Cataniatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Accogliamo positivamente sia l’aumento di 23 giornate lavorative per gli operai forestali previsto nella finanziaria, sia lo stanziamento di 2 milioni e 800 mila euro proposto dall’assessore Luca Sammartino per il programma pluriennale di stabilizzazione dei trattoristi dell’Esa. Sono segnali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Forestali e trattoristi, UGL chiede atti concreti all’Ars dopo gli annunci della finanziaria - “Accogliamo positivamente sia l’aumento di 23 giornate lavorative per gli operai forestali previsto nella finanziaria, sia lo stanziamento di 2 milioni e 800 mila euro proposto dall’assessore Luca Sam ... Scrive blogsicilia.it

Forestali, aumentate le giornate lavorative: in arrivo 41 milioni - 500 operai a tempo determinato – sottolinea Schifani – va incontro alle necessità del personale e del territorio. Riporta livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Aumentano Giornate Lavorative Trattoristi