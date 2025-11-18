Aumentano le giornate lavorative di trattoristi e forestali

“Accogliamo positivamente sia l’aumento di 23 giornate lavorative per gli operai forestali previsto nella finanziaria, sia lo stanziamento di 2 milioni e 800 mila euro proposto dall’assessore Luca Sammartino per il programma pluriennale di stabilizzazione dei trattoristi dell’Esa. Sono segnali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Scopri altri approfondimenti

In Lombardia, il rischio di arresto cardiaco aumenta in giornate con alti livelli di inquinamento atmosferico. È quanto emerge da uno studio condotto dal Politecnico di Milano, che ha osservato una forte associazione tra gli arresti cardiaci extraospedalieri e il bi - facebook.com Vai su Facebook

In Lombardia, il rischio di arresto cardiaco aumenta in giornate con alti livelli di smog. È quanto emerge da uno studio condotto dal @polimi, che ha osservato una forte associazione tra arresti cardiaci extraospedalieri e biossido di azoto. #ANSASalute bit.ly/ Vai su X

Forestali e trattoristi, UGL chiede atti concreti all’Ars dopo gli annunci della finanziaria - “Accogliamo positivamente sia l’aumento di 23 giornate lavorative per gli operai forestali previsto nella finanziaria, sia lo stanziamento di 2 milioni e 800 mila euro proposto dall’assessore Luca Sam ... Scrive blogsicilia.it

Forestali, aumentate le giornate lavorative: in arrivo 41 milioni - 500 operai a tempo determinato – sottolinea Schifani – va incontro alle necessità del personale e del territorio. Riporta livesicilia.it