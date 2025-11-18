Aule per l’educazione emotiva | al via il progetto pilota contro gli stereotipi
Un’intesa tra ScuolAttiva Onlus e Boeing Italia, con il supporto scientifico di Fondazione Libellula, ha dato vita a un’iniziativa destinata a trasformare l’ambiente scolastico delle primarie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
