Aule per l’educazione emotiva | al via il progetto pilota contro gli stereotipi

Orizzontescuola.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’intesa tra ScuolAttiva Onlus e Boeing Italia, con il supporto scientifico di Fondazione Libellula, ha dato vita a un’iniziativa destinata a trasformare l’ambiente scolastico delle primarie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Riaprono le aule dell'ex edificio di Geologia in via Trentino - Le aule, i laboratori multimediali e le sale lettura dell'ex edificio di Geologia in via Trentino tornano a disposizione di studenti e studentesse dei corsi di laurea magistrale in Lingue. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Aule L8217educazione Emotiva Via