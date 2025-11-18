Attentato Polonia a linea ferroviaria per trasporto aiuti in Ucraina Tusk insiste | Identificati 2 ucraini al servizio di Mosca

Il premier polacco Donald Tusk ha asserito che le autorità avrebbero identificato due sospettati, entrambi ucraini, arrivati in Polonia dalla Bielorussia quest'autunno e che si ritiene abbiano collaborato con i servizi segreti russi Nuovo risvolto in merito all'attentato in Polonia sulla line. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Attentato Polonia a linea ferroviaria per trasporto aiuti in Ucraina, Tusk insiste: "Identificati 2 ucraini al servizio di Mosca"

