Attentato Polonia a linea ferroviaria per trasporto aiuti in Ucraina Tusk insiste | Identificati 2 ucraini al servizio di Mosca
Il premier polacco Donald Tusk ha asserito che le autorità avrebbero identificato due sospettati, entrambi ucraini, arrivati in Polonia dalla Bielorussia quest'autunno e che si ritiene abbiano collaborato con i servizi segreti russi Nuovo risvolto in merito all'attentato in Polonia sulla line. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Ouidad Bakkali. . In Italia nel 2024 sono stati minacciati più di 500 giornalisti. L’Italia è scivolata al 49esimo posto secondo il World Press Freedom Index, entrando nella categoria delle situazioni «problematiche», al pari di Ungheria e Polonia. All’attentato a @ - facebook.com Vai su Facebook
Polonia, due spie ucraine legate a Mosca e il ruolo degli 007 russi: chi c'è dietro il sabotaggio alla ferrovia sulla rotta Varsavia-Lublino - Lublino di domenica mattina ci sarebbero i servizi segreti russi. Si legge su msn.com
Tensione in Polonia: bomba su binari, Tusk parla di “Sabotaggio senza precedenti” - Il governo di Varsavia ha dichiarato che dietro la bomba su binari a Tusk ci sarebbe una precisa volontà di sabotaggio ... Riporta ilmetropolitano.it
Doppio attentato nelle ferrovia polacca - In nel giro di poche ore, il 16 novembre 2025 sono avvenuti due attentati in altrettanti punti della linea ferroviaria polacca che collega Varsavia con Lublino, vicino alla frontiera con l’Ucraina. Lo riporta trasportoeuropa.it