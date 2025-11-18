Attentato a Gerusalemme un morto e tre feriti | Raid di Israele in campo profughi in Libano 11 morti

Il Consiglio di Sicurezza Onu approva la risoluzione Usa. Il gruppo fondamentalista dice "no" all'accordo: non tutela i diritti dei palestinesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Attentato a Gerusalemme, un morto e tre feriti | Raid di Israele in campo profughi in Libano, 11 morti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Check out this article: Attentato a sud di Gerusalemme: un morto e tre feriti - ilmetropolitano.it/2025/11/18/att… #ilmetropolitano Vai su X

Tg2. . 22 anni fa l'attentato alla base militare di #Nassyria in #Iraq. Oggi giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni di pace. Il ministro della Difesa #Crosetto deporrà una corona di alloro al Milite ignoto - facebook.com Vai su Facebook

Attentato a sud di Gerusalemme: un morto e tre feriti - Un attacco a Gush Etzion provoca vittime in un momento di alta tensione in Medio Oriente. Come scrive ilmetropolitano.it

Attentato a Gerusalemme: un morto e tre feriti | Hamas: "L'attacco è la risposta naturale alla furia dell'esercito israeliano e dei coloni" - Hamas giustifica l'attacco: "E' la risposta naturale alla furia dell'esercito israeliano e dei coloni". Riporta msn.com

Attacco in Cisgiordania: morto un israeliano, tre feriti - È di un israeliano morto e tre feriti il bilancio di un attacco avvenuto in Cisgiordania al trafficato incrocio Gush Etzion Junction, a sud di Gerusalemme. Da msn.com