Attacco israeliano nel campo profughi palestinese | almeno 11 morti
Un nuovo attacco militare ha colpito il campo profughi palestinese di Ain al-Hilweh, nel sud del Libano, provocando la morte di almeno 11 persone. L’azione è stata confermata dall’esercito israeliano, che ha precisato di aver colpito un gruppo di militanti di Hamas impegnati in attività di addestramento. Secondo le autorità israeliane, l’obiettivo era un “campo di addestramento utilizzato per pianificare e attuare attacchi terroristici contro le truppe delle IDF e lo Stato di Israele”. Secondo il portavoce in lingua araba dell’esercito israeliano, Avichay Adraee, l’attacco era diretto esclusivamente contro membri di Hamas. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
Anbamed, 17 novembre 2025 Genocidio a Gaza Ieri, i giornalisti palestinesi sul campo hanno riferito di forti raids aerei israeliani e colpi di artiglieria ad est di Gaza città. Nella notte sono stati intensi gli attacchi su Shejaie con aerei, droni e artiglieria. Il rapporto - facebook.com Vai su Facebook
Ennesimo, vergognoso attacco dell'ambasciatore israeliano all'Onu Danny Danon contro Francesca Albanese e il suo ultimo rapporto in cui presenta le prove della complicità di 63 stati, incluso quello Italiano, con il genocidio che Israele ha perpetrato a Gaza. Vai su X
Attacco di Israele in un campo profughi palestinese nel Sud del Libano: almeno 11 morti - Attacco di Israele contro un'auto all'interno del campo profughi palestinese di Ain al- Scrive fanpage.it
Attacco mirato israeliano nel campo profughi di Ain al-Hilweh: undici morti e diversi feriti - Cinque persone sono state uccise in un attacco mirato condotto da Israele contro un’auto all’interno del campo profughi palestinese di Ain al- Lo riporta gazzettadelsud.it
Mo: salgono a 13 i morti nel raid israeliano nel sud del Libano - Secondo il ministero della Salute del Paese, infatti, i morti nell'attacco al campo profughi palestinese di ... Scrive lanuovasardegna.it