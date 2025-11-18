Attacco israeliano nel campo profughi palestinese | almeno 11 morti

Un nuovo attacco militare ha colpito il campo profughi palestinese di Ain al-Hilweh, nel sud del Libano, provocando la morte di almeno 11 persone. L’azione è stata confermata dall’esercito israeliano, che ha precisato di aver colpito un gruppo di militanti di Hamas impegnati in attività di addestramento. Secondo le autorità israeliane, l’obiettivo era un “campo di addestramento utilizzato per pianificare e attuare attacchi terroristici contro le truppe delle IDF e lo Stato di Israele”. Secondo il portavoce in lingua araba dell’esercito israeliano, Avichay Adraee, l’attacco era diretto esclusivamente contro membri di Hamas. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

