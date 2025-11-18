Attacco di Israele in un campo profughi palestinese nel Sud del Libano | almeno 11 morti

Fanpage.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attacco di Israele contro un'auto all'interno del campo profughi palestinese di Ain al-Hilweh, nel sud del Libano: almeno 11 morti. L'esercito israeliano: "Colpito dei terroristi che operavano in un campo di addestramento di Hamas". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

attacco israele campo profughiMo: media, 'attacco con droni Idf in campo profughi nel sud del Libano, 1 morto' - Un attacco di droni israeliani nel campo profughi palestinese di Ain al- Segnala iltempo.it

Madre culla bimbo morto in attacco Israele a campo profughi Gaza City - Tiene in braccio il piccolo corpo avvolto nel lenzuolo bianco e lo culla. Secondo quotidiano.net

attacco israele campo profughiIsraele, media: "Almeno un morto in un attacco a sud di Gerusalemme". LIVE - Secondo il giornale L'Orient Le Jour, l'attacco ha preso di mira un mezzo in viaggio a Bint Jbeil. Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Attacco Israele Campo Profughi