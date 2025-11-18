Attacco di Israele in un campo profughi palestinese nel Sud del Libano | almeno 11 morti
Attacco di Israele contro un'auto all'interno del campo profughi palestinese di Ain al-Hilweh, nel sud del Libano: almeno 11 morti. L'esercito israeliano: "Colpito dei terroristi che operavano in un campo di addestramento di Hamas". 🔗 Leggi su Fanpage.it
