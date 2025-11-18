Attacco con missili Atacms | l' Ucraina colpisce strutture militari in Russia
Le Forze Armate ucraine hanno utilizzato i sistemi missilistici tattici statunitensi Atacms per colpire in modo mirato infrastrutture militari situate sul territorio russo. A riferirlo è lo Stato Maggiore ucraino, citato da Ukrinform, che definisce l’operazione un “evento storico” e un segnale dell'impegno del Paese nella difesa della propria sovranità. Cosa è accaduto secondo lo Stato Maggiore. 🔗 Leggi su Feedpress.me
