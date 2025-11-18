Atalanta inizia l’operazione Napoli | primi rientri dei nazionali a Zingonia

Ecodibergamo.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CALCIO. Martedì 18 novembre, alla ripresa della preparazione, il tecnico Palladino ha accolto gli azzurri Bellanova, Carnesecchi e Scamacca, oltre a Djimsiti, Lookman e Samardzic. Sabato il debutto del tecnico a Napoli alle 20,45. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

