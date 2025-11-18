Assurda aggressione a Vicenza titolare di una pasticceria preso a testate senza motivo da un 21enne

Un 21enne egiziano è stato indagato per aggressione e lesioni personali dopo aver colpito il titolare di una pasticceria a Vicenza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Assurda aggressione a Vicenza, titolare di una pasticceria preso a testate senza motivo da un 21enne

