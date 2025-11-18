Assalto con spaccata in un rifornumento carburanti i carabinieri sventano il furto | quattro persone ricercate

I carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno sventato un furto con scasso negli uffici di un impianto di distribuzione carburanti posto al chilometro 69 della strada statale 417. Una pattuglia impegnata in un servizio notturno di controllo del territorio, intorno alle 4 e 30 del mattino ha. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

assalto spaccata rifornumento carburantiSventato dai carabinieri un furto con spaccata ad un impianto di distribuzione carburanti - Capillarità di presenza sul territorio e pronta risposta operativa hanno consentito, ai Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, di sventare un furto con scasso negli uffici di un impianto di distri ... Da gazzettinonline.it

assalto spaccata rifornumento carburantiMisterbianco, fuga nella notte: carabinieri mandano in fumo la "spaccata" al distributore - La notte di Misterbianco si è accesa di sirene e fari lampeggianti intorno alle quattro del mattino. lasicilia.it scrive

