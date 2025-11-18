Assalto con spaccata in un rifornumento carburanti i carabinieri sventano il furto | quattro persone ricercate

I carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno sventato un furto con scasso negli uffici di un impianto di distribuzione carburanti posto al chilometro 69 della strada statale 417. Una pattuglia impegnata in un servizio notturno di controllo del territorio, intorno alle 4 e 30 del mattino ha. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it