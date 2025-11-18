Assalto al Bonus Elettrodomestici fondi verso il rapido esaurimento
Il nuovo Bonus Elettrodomestici ha trasformato in poche ore un provvedimento tecnico in un fenomeno di massa, trascinando molte famiglie verso la decisione di sostituire gli apparecchi di casa. Un incentivo che, fin dall’esordio, mostra quanto sia forte il bisogno di sostegno concreto negli acquisti essenziali. La lettura di AIRES e l’appello per il 2026 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
