Assalto al bancomat ladri lo sradicano dall' istituto di credito

Furto nella filiale BdM di corso Umberto I a Casalnuovo di Napoli. I malviventi hanno assaltato l’istituto di credito scassinando e portando via il dispositivo ATM. È caccia ai colpevoli che nella fuga hanno lasciato le tracce dei detriti abbandonati sulla strada. Gli inquirenti esamineranno le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Assalto al bancomat, ladri lo sradicano dall'istituto di credito

