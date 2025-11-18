Asia assunzioni di 100 nuovi spazzini | il Comune le affida pulizia di parchi e giardini di Napoli

Approvata la proroga della graduatoria idonei del concorsone per operatori ecologici del 2022. Le assunzioni avverranno con lo scorrimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Assunzioni di nuovi infermieri, non coperto neppure il turnover - La denuncia arriva dal sindacato degli infermieri Nursind Piemonte, che in un comunicato "chiede ancora una volta alla Regione un confronto generale e più specifico con ... Segnala rainews.it

