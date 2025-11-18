Ascolti tv lunedì 17 novembre | Il GF non migliora a crescere è Ricciardi su Rai1
Tra i dati degli ascolti tv di ieri, 17 novembre, a spiccare è per la prima serata Il Commissario Ricciardi, mentre sempre nella stessa fascia a non avere miglioramenti è il Grande Fratello. Nell'Access Prime Time invece la Ruota della Fortuna batte ancora Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
