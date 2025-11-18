Ascoli Barbara Pennacchietti nuovo assessore
Ascoli, 18 novembre 2025 – Cambio nella squadra di governo del Comune di Ascoli. Con un decreto firmato dal sindaco Marco Fioravanti, Barbara Pennacchietti entra ufficialmente in giunta, assumendo il ruolo lasciato vacante da Francesca Pantaloni, recentemente eletta assessore della Regione Marche. La nomina segna un passaggio di testimone significativo all’interno dell’esecutivo municipale, chiamato ora a ridistribuire competenze e funzioni chiave per l’amministrazione cittadina. Quando arriva la neve nelle Marche: le giornate clou Pennacchietti aveva ottenuto più preferenze dopo la Pantaloni. Pennacchietti era stata la candidata che, nella lista di Fratelli d’Italia, aveva ottenuto più preferenze dopo la Pantaloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
