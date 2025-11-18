Ascensore ko nelle case popolari il dramma di anziani e disabili | Io e la scalata di mille gradini

Milano, 18 novembre 2025 – “Se esco due volte di casa, per esempio per andare dal medico e per la spesa, devo affrontare quasi mille gradini tra salite e discese. Una fatica immane, a 86 anni ”. Chiede aiuto Fiorenzo Fasoli, che vive all’ ultimo piano (il nono) di un palazzone di via Fleming 19, a due passi da via Novara, di proprietà del Comune e gestito da MM. Il problema? “L’ascensore non funziona. È fermo da oltre 10 giorni”. Lancia quindi un appello affinché “sia riparato al più presto”, un grido non solo per sé ma anche per gli altri inquilini, tra cui molti anziani e invalidi che vivono nei 36 appartamenti dello stabile, quattro per piano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ascensore ko nelle case popolari, il dramma di anziani e disabili: “Io e la scalata di mille gradini”

