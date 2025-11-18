artigiano in fiera pronto al decollo il giro del mondo biologico in 502 imprese e nove padiglioni

Il “vivere bene“ come centro di gravità (permanente) dell’Artigiano in Fiera. Quest’anno dal 6 al 14 dicembre i padiglioni del più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese tornano ad ospitare prodotti biologici, vegani, di montagna e “free-from“. Perché oggi il concetto di “vivere bene” viene declinato in tanti modi e va oltre la semplice qualità dei prodotti: si misura sulla coerenza dell’intera filiera ambientale, sociale ed etica. E gli acquirenti chiedono tracciabilità, packaging rigenerativo e storie autentiche, che mostrino trasparenza e impatto positivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

