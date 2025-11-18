arriva la tari tassa che il leonka non paga

L’esercito dei 700 mila è pronto a partire. Già, perché a Milano sono in arrivo oltre 721 mila bollettini per la Tari, la tassa rifiuti che andrà pagata entro il 5 dicembre prossimo. La maggior parte degli utenti riceve l’avviso di pagamento sulla posta elettronica, ordinaria o pec, mentre per 221 mila cittadini il bollettino arriverà in formato cartaceo tramite posta ordinaria. Numeri alla mano, gli utenti non digitali a Milano rappresentano ancora il 30% del totale, ma sono in costante diminuzione mentre cresce la platea di chi sceglie l’avviso digitale e, oltre che l'avviso via mail, può consultare il bollettino e procedere al pagamento dal proprio Fascicolo del Cittadino, attraverso carta di identità elettronica o Spid. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

