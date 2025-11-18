Arriva la Tari tassa che il Leonka non paga
L’esercito dei 700 mila è pronto a partire. Già, perché a Milano sono in arrivo oltre 721 mila bollettini per la Tari, la tassa rifiuti che andrà pagata entro il 5 dicembre prossimo. La maggior parte degli utenti riceve l’avviso di pagamento sulla posta elettronica, ordinaria o pec, mentre per 221 mila cittadini il bollettino arriverà in formato cartaceo tramite posta ordinaria. Numeri alla mano, gli utenti non digitali a Milano rappresentano ancora il 30% del totale, ma sono in costante diminuzione mentre cresce la platea di chi sceglie l’avviso digitale e, oltre che l'avviso via mail, può consultare il bollettino e procedere al pagamento dal proprio Fascicolo del Cittadino, attraverso carta di identità elettronica o Spid. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
#News di zona #SanSiro e dintorni - Bollettini Tari via mail a Milano - Agg. del 15 novembre 2025 ? Tari 2025, arrivano i bollettini: occhi aperti sull’email — In questi giorni il Comune di Milano sta inviando gli avvisi per il saldo della Tari 2025, con bollettini - facebook.com Vai su Facebook
Bollettini Tari in arrivo, a Milano in arrivo 712mila. Scadenza il 5 dicembre #ANSA Vai su X
Tassa sui rifiuti, da gennaio si cambia. Arriva la bolletta puntuale ed equa - Un sistema di raccolta che incentiva i virtuosi e riduce i costi per chi fa la differenziata secondo le regole ... Segnala msn.com
"Il Leonka ricorre contro la Tari? Assurdo che Sala gli offra una sede" - Il Leoncavallo ha fatto ricorso contro il pagamento di 800mila euro per la Tari non pagata al Comune dal 2014 al 2024 nell'immobile occupato in via Watteau, sgomberato lo scorso il 21 agosto con un ... Da ilgiornale.it
Arriva il bonus Tari: a chi è rivolto e come usufruire dello sconto del 25% sulla tassa rifiuti - Dal 2026 entra in vigore il nuovo bonus Tari, un sostegno economico pensato per alleggerire la spesa delle famiglie sulle utenze domestiche. Scrive greenme.it