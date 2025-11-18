Il primo sussulto invernale sta per arrivare: una discesa di aria artico-marittima che interessa già gran parte d'Europa si sta abbassando sempre più di latitudine fino a interessare anche l'Italia e il bacino del Mediterraneo nelle prossime ore. Tra i segnali più evidenti l'abbassamento delle temperature fino a valori inferiori alle medie del periodo (anche di 10°C rispetto ai valori odierni) e il ritorno della neve a quote molto basse. L'arrivo dell'aria artica. La prima data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 19 novembre dove al Nord si avrà il primo apprezzabile calo termico: laddove durante la notte i cieli saranno sereni, il termometro scenderà a valori molto vicini a 0°C con le prime gelate su alcune zone della Pianura Padana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Arriva la neve anche a quote basse: la data e le zone coinvolte