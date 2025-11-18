Il vicesindaco Lucia Tanti e il Garante dei diritti degli anziani del Comune di Arezzo, Silvia Antichetti, hanno presentato i dati aggiornati relativi alla popolazione over 65 e le linee di intervento in corso. Indicatori demografici e assistenziali Il tasso di natalità di Arezzo è pari al 6,4‰, superiore alla media regionale ( 5,7‰ ).. In diminuzione la mortalità.. Il 37,2‰ degli over 65 riceve assistenza domiciliare, contro il 30,3‰ dell’Azienda Toscana Sud-Est e il 28,1‰ della Toscana.. Le presenze in Rsa arrivano a 10,8‰, rispetto a poco più di 8‰ della media regionale.. Tanti ha sottolineato come i dati evidenzino un sistema territoriale “più organizzato e reattivo” rispetto ai bisogni degli anziani. 🔗 Leggi su Lortica.it

Arezzo: quadro demografico e nuove progettualità per la popolazione anziana