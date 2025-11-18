Arezzo falsa chirurga esegue trapianti di capelli | donna finisce in coma
Un intervento estetico, pubblicizzato sui social, si è rivelato un'operazione di microchirurgia eseguita senza abilitazioni: la paziente ha contratto un'infezione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altre letture consigliate
? In provincia di Pisa molti automobilisti potrebbero avere l'assicurazione "falsa" - Cosa è stato scoperto - facebook.com Vai su Facebook
Arezzo al centro di una tesi di specializzazione in Pneumologia - Arezzo, 12 luglio 2024 – Si chiama toracoscopia medica, viene eseguita dai Pneumologi e permette di esplorare la cavità toracica ed eseguire biopsie della pleura per la diagnosi dei versamenti ... Si legge su lanazione.it