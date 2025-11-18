Arc raiders week 4 trials guida completa e premi
La quarta settimana delle sfide di prova di ARC Raiders è appena iniziata, portando con sé la sfida più impegnativa dal lancio del gioco. Embark Studios propone obiettivi ancora più ardui, con ricompense di grande valore per i giocatori che riusciranno a superarli. Una volta raggiunto il livello 15, c’è ancora ampio margine per avanzare nelle classifiche e ottenere premi sia estetici che di gioco, prima della conclusione della stagione. le sfide della quarta settimana di ARC Raiders. obiettivi e ricompense principali. Le nuove sfide sono strutturate per incentivare la partecipazione e il completamento attraverso la concessione di punti sfida e premi sempre più sostanziosi all’aumentare del punteggio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
