Arbitro Trento Inter U23 la designazione della sfida di Serie C
Inter News 24 Arbitro Trento Inter U23, la designazione ufficiale dell’AIA per la sfida del campionato di Serie C. Tutti i dettagli in merito. Dopo aver saltato l’ultima partita contro le Dolomiti Bellunesi a causa degli impegni dei suoi calciatori con le Nazionali, l’ Inter U23 torna in campo nella quindicesima giornata del girone A di Serie C. I nerazzurri di Stefano Vecchi saranno impegnati domenica 23 novembre, nel lunch match contro il Trento, una sfida importante per consolidare la posizione in classifica e proseguire il cammino verso gli obiettivi stagionali. La gara si preannuncia combattuta, con l’Inter U23 che punta a tornare alla vittoria dopo il lungo stop. 🔗 Leggi su Internews24.com
